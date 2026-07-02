EEUU e Irán terminan su segunda ronda de charlas encallados en el estatus de Ormuz

Estados Unidos e Irán han terminado este jueves su segunda ronda de negociaciones técnicas tras la firma del preacuerdo entre ambos países hace dos semanas, en un clima de "progreso positivo", a pesar de los casi nulos avances en las charlas.

Según el plan inicial estipulado en el preacuerdo, Teherán y Washington debían emplazarse a empezar a hablar sobre las cuestiones nucleares persas tras la primera firma a mediados de junio, en un plazo máximo de 60 días. Pero tales conversaciones, según han confirmado los países mediadores Catar y Pakistán este jueves no han empezado.

El motivo es la enorme tensión y las escaramuzas vividas a finales de semana y durante el fin de semana pasado en Ormuz. Entonces, durante cuatro días consecutivos, EEUU e Irán intercambiaron bombardeos.

Tras el funeral de Jameneí

"Hemos terminado varias reuniones separadas con los negociadores de Irán y Estados Unidos en Doha, con progresos positivos en varios aspectos del preacuerdo de Islamabad. Las dos partes han acordado continuar las discusiones en el futuro próximo. La siguiente reunión tendrá lugar tan pronto como sea posible, cuando terminen las procesiones funerarias del anterior líder supremo iraní", ha declarado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.

No se espera, por lo tanto, que la siguiente reunión ocurra hasta finales de la semana que viene: Irán entra este viernes en varios días de luto oficial, y empezará una maratón de ceremonias públicas para el entierro de Alí Jameneí, ayatolá iraní asesinado por Israel y EEUU el pasado 28 de febrero. Ese ataque sorpresa —que también acabó con gran parte de su séquito más cercano, e hirió de gravedad a su hijo, el ahora líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí— supuso el inicio de la guerra en Oriente Medio.

"La desnuclearización de Irán está avanzando. Hemos tenido reuniones muy buenas. Veremos a ver qué tal", declaró el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump. "Es obvio que estamos preocupados por la cuestión nuclear. Empezaremos a hablar de ello pronto", ha ahondado este jueves por la madrugada el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

Temas espinosos

Según declaraciones anónimas a la prensa, las negociaciones en Doha de esta semana se han centrado exclusivamente en los aspectos técnicos de la liberación de varios miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero pero, sobre todo, en el futuro de Ormuz.

Irán ha abierto la vía, por donde pasa el 20% del total del crudo y gas mundial, pero mantiene que todo barco que desee cruzar por el estrecho debe comunicárselo y pedir permiso previo a Teherán. Las tensiones de la semana pasada empezaron precisamente por eso: Irán disparó contra dos cargueros que intentaron transitar Ormuz sin permiso persa.

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Una vez sea firmado el acuerdo de paz definitivo con Washington, además, la República Islámica asegura que empezará a cobrar una "tasa de servicio" a toda embarcación que quiera cruzar el estrecho que conecta el golfo Pérsico al golfo de Omán. Todos los países de la región, dependientes de la vía para sus exportaciones de hidrocarburos, lo rechazan al unísono.