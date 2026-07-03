Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El cuerpo de Alí Jamenei llega a la mezquita Gran Mosalla de Teherán de cara al inicio de los funerales

Serán seis días de ceremonias en cinco localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía. "El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)", sostuvo el diplomático en X, argumentando que "la seguridad de la región se garantizará" con "el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas".

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents