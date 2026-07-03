Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El cuerpo de Alí Jamenei llega a la mezquita Gran Mosalla de Teherán de cara al inicio de los funerales

El cuerpo de Alí Jamenei llega a la mezquita Gran Mosalla de Teherán de cara al inicio de los funerales

El cuerpo del antiguo líder supremo de Irán Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa contra el país asiático, ha sido trasladado este viernes a la mezquita Gran Mosalla de la capital, Teherán, de cara al inicio de las ceremonias en su honor, que arrancarán durante la jornada y se extenderán hasta el 9 de junio.

El ataúd que porta los restos de Jamenei, pintado con la bandera de Irán, ha sido trasladado por varias personas al interior de la mezquita, conocida también como mezquita Imam Jomeini, de cara al inicio de los actos de conmemoración, a los que se desplazarán representantes de decenas de países, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha especificado que se espera que delegaciones de cien países, así como figuras públicas y representantes de grupos sociales, participen en los actos. Entre ellos habrá "al menos ocho jefes de Gobierno, incluidos presidentes y primeros ministros", ha dicho.