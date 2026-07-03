Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi

Al menos cinco personas murieron y más de treinta resultaron heridas en ataques llevados a cabo por Rusia en las últimas horas contra la región de Sumi del noreste de Ucrania, según informó la Administración Militar Regional de la zona.

Cuatro personas de 76, 39, 26 y un año de edad perdieron la vida a consecuencia del impacto de un dron contra una vivienda en el municipio de Romenski, según informó esta fuente oficial.

La quinta víctima, de 47 años de edad, perdió la vida por otro ataque con dron ruso contra la localidad de Richkivski.