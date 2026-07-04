Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ataques ucranianos dañan terminal petrolera en San Petersburgo y dejan sin luz Bélgorod

Los ataques ucranianos de la pasada madrugada contra Rusia dañaron una terminal petrolera en San Petersburgo, ya atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

"Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo", informó el gobernador de la segunda ciudad más grande del país, Alexandr Beglov, en redes sociales.

Según vídeos que circulan por la red, se aprecian varias columnas de humo que salen desde la terminal, ya atacada a principios de junio coincidiendo con el foro económico de San Petersburgo.