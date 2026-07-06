Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin asegura que los ataques de Kiev no se dirigen contra infraestructura militar sino civil

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó en una entrevista emitida este domingo que los ataques ucranianos se dirijan contra infraestructura relacionada con la industria militar rusa, sino civil, en medio de una crisis de abastecimiento de combustible en el país provocada por los constantes ataques ucranianos.

"Las acciones del régimen de Kiev son de naturaleza terrorista, y el régimen está atacando nuestras instalaciones del sector energético, infraestructuras civiles que, de hecho, no tienen nada que ver con la estructura militar ni la industria de defensa", declaró Peskov en una entrevista con el medio Vesti.

El portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, se quejó así de que ello "es una evidente manifestación de los actos terroristas" de Ucrania, que ataca contra el interior de Rusia "porque la dinámica en el frente empeora inexorablemente cada día".