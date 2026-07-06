Trump vuelve a burlarse de Meloni con un meme: "Necesito una orden de alejamiento"

Para Italia, la cumbre de la OTAN que arranca mañana por la tarde en Ankara debía ser un ejercicio de disciplina política. Una reunión breve, cuidadosamente preparada durante semanas por diplomáticos y negociadores para evitar sobresaltos y escenificar la unidad de la alianza. Pero, como suele ocurrir cuando Donald Trump entra en escena, los planes saltaron por los aires. En su última arremetida contra Giorgia Meloni, el presidente estadounidense publicó en Truth Social un nuevo meme con un fotomontaje en el que la primera ministra italiana aparece mirándolo con gesto de admiración.

Pero hay más. El texto en inglés que acompaña la imagen busca con aun más claridad ridiculizar a la italiana. "Restraining order needed", es decir, "necesito una orden de alejamiento", se lee, en una nueva burla dirigida a la dirigente italiana.

No responder

El Gobierno del país transalpino no ha respondido, al menos por ahora, a esta última provocación. La estrategia pasaría precisamente por eso: no alimentar la polémica. Según el diario La Repubblica, el Ejecutivo evitará incluso buscar contacto con Trump durante la cumbre de Ankara, una decisión significativa para una dirigente que hasta hace poco era presentada como el principal puente entre Estados Unidos y Europa.

El episodio es el último de una escalada de tensión entre Washington y Roma. También dinamita los intentos del Gobierno italiano por rebajar el choque con Trump después de que Roma rechazara ceder sus bases militares para operaciones estadounidenses relacionadas con la guerra contra Irán. Fue entonces cuando el presidente estadounidense llegó a afirmar que Meloni le había "suplicado" una fotografía durante la cumbre del G7 de Évian, una acusación que la primera ministra rechazó tajantemente al responder que "ni ella ni Italia mendigan jamás".

Sin resultado

Durante las semanas siguientes al incidente de Évian, Roma se esforzó por pasar página. El Gobierno italiano intentó proyectar una imagen de regreso a la normalidad y recomponer la relación con Washington de cara a la cumbre de Ankara.

"La cumbre se ha construido para que salga bien", llegó a asegurar el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en un acto celebrado en Pantelleria. Pero incluso él admitía cuál era la única incógnita imposible de controlar: "Lo que haga Trump, ya lo veremos". Al mismo tiempo insistía en que Italia cumplirá los compromisos asumidos con la alianza.

Diferencias personales

El problema es que el debate ya no gira únicamente en torno al objetivo del 5% del PIB en defensa. Las diferencias son también políticas, estratégicas y personales, y la relación cada vez más áspera entre Trump y Meloni es solo el síntoma más visible. Detrás de ese choque se esconde una realidad más profunda: Europa empieza a asumir que ya no puede seguir confiando indefinidamente su seguridad al paraguas estadounidense.

Pero, más allá del ruido y las provocaciones, la presión de Trump parece estar produciendo el efecto que buscaba. Incluso quienes sostienen —como ha apuntado la revista Politico— que el presidente estadounidense busca favorecer a la industria armamentística de su país reconocen que el efecto político ya es tangible. Los gobiernos europeos, incluida Italia, dan señales de haber entendido que el margen para retrasar el aumento del gasto militar prácticamente se ha agotado. La discusión por eso ya no es si Europa gastará más en defensa, sino cuánto tardará en hacerlo y cuánto podrá seguir dependiendo de EEUU para garantizar su propia seguridad.