EEUU defiende su plan de transición controlada en Venezuela pero asegura que la prioridad actual es responder a las consecuencias del doble terremoto

"El Departamento de Estado de los EEUU está concentrado totalmente en la respuesta a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela", dijo el encargado de la administración de Donald Trump en Caracas, John Barrett. Acompañado del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, el responsable de la articulación diplomática entre Washington y el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez dijo que el plan de tres fases diseñado para Venezuela (la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática) sigue en pie, "pero vamos a permanecer concentrados en las labores de ayuda al pueblo venezolano".

Barrett aseguró que la ayuda humanitaria internacional asciende a más de 310 millones de dólares. Remarcó que esa ayuda se está entregando de manera "confiable". La "presidenta encargada" ha atendido "todas las solicitudes" norteamericanas para que eso suceda. Barrett reveló que se han entregado 62.000 kits de higiene a quienes lo perdieron todo, así como comidas calientes en los albergues. "El equipo de respuesta de EEUU permanece sobre el terreno, trabajando de la mano con colaboradores, enviando agua, alimento a albergues y otras asistencias claves para las comunidades afectadas. La logística y las capacidades de transporte han sido indispensables para esta labor". Donovan se ha reunido con la mandataria interina y parte de su equipo.

Durante la rueda de prensa realizada a través de la plataforma Zoom y sin cámaras encendidas, Donovan negó que militares de su país controlen el aeropuerto internacional de Simón Bolívar tras el doble seísmo. Lo que hacen es apoyar el tráfico aéreo de los aviones que vienen con suministros para las víctimas de la tragedia que ha dejado como saldo provisorio más de 3500 muertos y miles de heridos. Debido al cierre temporal de Maiquetía, los aviones parten o aterrizan en la terminal de Valencia, en el estado Carabobo.

Por el momento, Washington no ha hecho comentarios sobre el pedido de Rodríguez de liberación de los activos venezolanos confiscados como parte de las sanciones internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Por lo pronto, el Gobierno provisional ha iniciado una conversación con el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción. Como parte de esas tareas, que serán largas y arduas, el Estado venezolano comenzó a planificar las demoliciones controlas de las estructuras edilicias afectadas por los temblores del 24 de junio. Este martes se iniciaron esas tareas en algunas zonas de Caracas.

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