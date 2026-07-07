Tareas de rescate
Suben a 35 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
El equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña
Redacción
El número de españoles fallecidos en los dos terremotos en Venezuela de la semana pasada ha aumentado hasta los 35 mientras que son ya 142 desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los trabajos de los rescatistas, según los datos aportados este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Además, hasta el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido 1.052 llamadas relacionadas con esta catástrofe, que se suman a las 1.604 que ha atendido el consulado. Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y ha pedido a los españoles que se encuentran en Venezuela que las utilicen.
En red social 'X' la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo informa del despliegue del equipo START y añade que el objetivo es "recibir pacientes en menos de 36 horas". Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias), un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.
Por otro lado, empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.
Fuente: El Periódico
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