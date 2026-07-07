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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Consecuencias de uno de los últimos ataques rusos sobre Kiev.

Consecuencias de uno de los últimos ataques rusos sobre Kiev. / EP

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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