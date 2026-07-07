Tribunales
La Justicia británica falla contra el príncipe Enrique en su demanda al Daily Mail
La demanda, presentada también por Elton John, Liz Hurley y otras personalidades, acusaba a la editora del Daily Mail de espionaje y recopilación ilegal de datos
EFE
La Justicia británica falló este martes contra el príncipe Enrique y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.
Además de Enrique y John, el resto de litigantes son el esposo del cantante, David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993; y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.
Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.
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