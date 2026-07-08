Tareas de rescate
Suben a 36 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos se sitúa en 138, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
Redacción
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 36, mientras que son 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate, según ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de un nuevo fallecimiento en las últimas horas hasta los 36 confirmados y han rebajado en dos el número de desaparecidos.
Exteriores recuerda que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Fuente: El Periódico
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
- La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura
- Medicina, la única titulación gallega que cierra matrícula en el primer llamamiento
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- Los vecinos del Ensanche celebran la nueva sede de la Diputación en San Pedro de Mezonzo
- Licitan la humanización de Bertamiráns hasta O Tremo, que después continuará hacia Santiago
- Isaac Piñeiro, recién graduado en Medicina por la USC, logra una beca Santander de 12.000 euros: 'Si mi futuro está en Galicia, será en Santiago