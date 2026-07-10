Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turísticaIncendio AlmeríaAlquiler estudiantesBorja IglesiasMarquesina estación trenCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom

Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
  2. La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
  3. De Mazaricos a Trazo, Touro o Santa Comba: Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos
  4. Radiografía del lujo en Santiago: una veintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros
  5. El Monbus Obradoiro ata a Leo Meindl como primer fichaje para su regreso a la ACB
  6. Éxito rotundo: la práctica totalidad de las 34 viviendas subastadas en Palmeira ya tienen dueño
  7. Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  8. Isaac Piñeiro, recién graduado en Medicina por la USC, logra una beca Santander de 12.000 euros: 'Si mi futuro está en Galicia, será en Santiago

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos

GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

GRAVITEO convierte el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival del deporte urbano con competiciones de élite y actividades familiares

El 67% de los españoles reconoce no utilizar protección solar como hábito diario, según el Barómetro del Sol

El 67% de los españoles reconoce no utilizar protección solar como hábito diario, según el Barómetro del Sol

Nacionalismo y Universalidad de la Iglesia católica

Nuestro hombre en Ankara

9Louro prueba su tirón en Santiago con su concierto en la Cidade da Cultura en Atardecer no Gaiás

9Louro prueba su tirón en Santiago con su concierto en la Cidade da Cultura en Atardecer no Gaiás

Santiago se escribe con «S» de saxofón con docentes y estudiantes como protagonistas

Santiago se escribe con «S» de saxofón con docentes y estudiantes como protagonistas
Tracking Pixel Contents