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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos un muerto y cerca de 30 heridos en Zaporiyia tras una nueva oleada de ataques aéreos rusos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Un muerto en Zaporiyia
Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de una persona y de al menos 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de una serie de bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. El gobernador de la región, Ivan Fedorov, ha explicado que el ataque fue perpetrado con bombas aéreas guiadas (KAB), que impactaron sobre infraestructuras civiles y provocaron daños tanto en edificios residenciales como en otros inmuebles, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.
El Gobierno ruso admite "déficit" de combustible y "colas" en las gasolineras
El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este viernes la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.
"Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan establemente. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que las refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones" ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia de noticias TASS.
El OIEA advierte sobre actividad militar cerca de tres centrales nucleares en Ucrania
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió este viernes sobre actividad militar cerca de tres centrales nucleares en Ucrania, después de que sus inspectores desplegados en las instalaciones escucharan en los pasados días drones, disparos y aviones militares en las inmediaciones.
"Estos incidentes muestran que la situación de la seguridad nuclear sigue siendo frágil durante la guerra, con actividad militar que continúa teniendo lugar cerca de importantes instalaciones nucleares", dijo el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, en un comunicado.
Muere civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras ataque de dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Briansk, la segunda víctima de la jornada tras la muerte de otra civil en la vecina región de Bélgorod.
"Un nuevo crimen bárbaro del régimen de Kiev. A consecuencia del ataque de un dron kamikaze contra un automóvil en movimiento murió un civil en el distrito Pogarski", informó en Telegram el gobernador local, Yegor Kovalchuk.
Muere una civil rusa en la región fronteriza de Bélgorod tras ataque de un dron ucraniano
Una civil rusa murió este viernes tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.
"En las cercanías de la localidad Dmitrievka del distrito de Shebékino, un dron FPV atacó un automóvil. Una mujer murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en la red de mensajería rusa MAX.
Ucrania confirma ataque a otra refinería y a un puerto ruso del mar de Azov
Las fuerzas armadas ucranianas atacaron durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Ilsk de la región de Krasnodar y el puerto de Taganrog, en el suroeste de la Federación Rusa y a orillas del mar de Azov.
Así lo comunicó este viernes en su canal de Telegram el militar Andrí Kovalenko, que dirige el Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania e informa habitualmente de este tipo de ataques.
Ucrania ataca refinería y depósitos de combustible en el sur de Rusia
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov, según informaron hoy las autoridades locales.
"En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas", indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.
La ONU urge a un alto el fuego en Ucrania tras un nuevo mes récord de víctimas civiles
La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, urgió este jueves a un alto el fuego en Ucrania después de que el mes de mayo registrara un nuevo récord de víctimas civiles ucranianas y los datos preliminares de junio fueran todavía peores.
Un nuevo ataque masivo ruso con 74 misiles, 24 de ellos balísticos Iskander-M, y 496 drones dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos en la capital ucraniana.
Según explicó, las víctimas civiles en Ucrania en mayo fueron "más numerosas que en cualquier otro mes desde el comienzo del conflicto".
La OSCE denuncia que Rusia busca borrar la identidad de 1,6 millones de menores ucranianos
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció este jueves que Rusia aplica una política deliberada para borrar la identidad nacional de hasta 1,6 millones de menores ucranianos bajo su control en los territorios ocupados, con el objetivo de imponerles la identidad rusa mediante un adoctrinamiento sistemático.
Esta es la conclusión de un informe difundido hoy por la organización con sede en Viena y elaborado por tres expertos independientes por encargo de 41 de los 57 Estados miembros.
La Fiscalía de Ucrania asegura que no hay pruebas de la implicación de Kiev en los sabotajes a Nord Stream
La Oficina del Fiscal General de Ucrania ha asegurado este jueves que no se ha establecido la implicación del Estado ucraniano en los sabotajes a los gasoductos Nord Stream en aguas del mar Báltico, ni tampoco que diera órdenes o instrucciones al respecto, pese a la que la Fiscalía de Alemania ha señalado que el imputado en los tribunales germanos "seguía órdenes" de Kiev.
En un comunicado, el Ministerio Fiscal ucraniano ha informado de que ha examinado la información relacionada con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el marco de las investigaciones en curso y ha llevado a cabo diligencias de investigación y "actuaciones procesales".
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