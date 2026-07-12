Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El ministro de Exteriores iraní visita Omán, potencia mediadora, en medio de nuevos ultimátums de EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado este sábado a la capital de Omán, Mascate, para tratar el enormemente delicado momento que atraviesan las negociaciones con Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

Araqchi ha explicado que ha tratado con las autoridades omaníes la cuestión del paso del estrecho de Ormuz. En concreto han intercambiado puntos de vista sobre "el mecanismo adecuado para el paso seguro de buques a través del estrecho de Ormuz conforme al Artículo 5 del Memorándum de Entendimiento de Islamabad", en referencia al acuerdo preliminar alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra.