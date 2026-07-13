Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra Moscú en la última jornada, según el alcalde

Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra la capital rusa durante la última jornada, la mayoría de los cuales fueron neutralizados cerca de las fronteras de la región de Moscú y otros 45, cerca de la ciudad, según las autoridades rusas.

"Durante la última jornada en dirección a la región de Moscú fueron lanzados ceca de 300 drones", escribió en su canal de MAX el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.