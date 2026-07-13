Guerra en Oriente Próximo
Trump restablece el cerco naval a Irán en el estrecho de Ormuz
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EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.
Fuente: El Periódico
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