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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán responde a ofensiva estadounidense con nuevos ataques sobre Jordania y Baréin
Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.
Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó cuatro misiles "que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní la madrugada del martes", cuando la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) ha reivindicado ataques a países aliados de Washington en Oriente Medio.
Cien israelíes asaltan un pueblo palestino al norte de Cisjordania y destruyen propiedades
Unos 100 israelíes provenientes de Jerusalén penetraron en la madrugada de este martes en Cisjordania e invadieron el pueblo de Kifl Haris, en el norte de este territorio palestino, intimidando a la población y vandalizando propiedades, según fuentes locales y un informe de la Policía de Israel.
Trump dice que Irán buscó seguir negociando pese a un acuerdo alcanzado con EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán quería continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un "acuerdo" dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.
"Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", aseguró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo.
Trump afirma que sin él y Netanyahu "Israel ya no existiría"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "Israel no existiría hoy", al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de "dos a cuatro semanas" si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.
"Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu", dijo Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, en la que defendió la ofensiva estadounidense contra Irán y aseguró que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar.
"Los golpearemos muy duro" esta noche y mañana, asegura Trump al referirse a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.
"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.
El Grupo de Donantes para Palestina de la UE recauda 900 millones para la reconstrucción de Gaza
El Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea ha recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana de Gaza, según ha anunciado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el día que se celebra en Bruselas la segunda reunión de este foro, en la que participan 65 países.
"Conmovedor ver el éxito de nuestra segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina hoy, con 65 países e instituciones participantes. Hemos recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza", ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.
De ese montante, 257 millones de euros corresponden a una aportación conjunta propuesta por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), según ha detallado la comisaria de Mediterráneo, Dubravka Suica, en una rueda de prensa posterior junto al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá.
EEUU usa por primera vez drones marítimos para atacar un centro para submarinos en Irán
Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, informó este lunes el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la nueva escalada de la guerra.
El organismo, con sede en Florida, publicó un vídeo del ataque en sus redes sociales junto con un comunicado en el que expuso que las fuerzas del Centcom "atacaron con éxito" el domingo dicha instalación en un puerto iraní con "múltiples drones de superficie para ataques unidireccionales".
"Tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, lo que marca la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean drones marítimos en operaciones de combate", indicó.
Trump restablece el cerco naval a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.
Yemen cierra todos los aeropuertos del país
El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen anunció este lunes el cierre hasta nuevo aviso de todos los aeropuertos del país, una medida tomada después de que un avión iraní aterrizara en una localidad del mar Rojo controlada por los rebeldes hutíes tras los bombardeos contra el aeropuerto de Saná. "La Autoridad General de Aviación Civil y Meteorología comunica por la presente a todas las aerolíneas y organizaciones internacionales que operan vuelos desde y hacia aeropuertos en la República del Yemen que todos los aeropuertos de la República del Yemen quedan cerrados al tráfico aéreo hasta nuevo aviso, con efecto inmediato", dijo el departamento en una circular.
Berlín, París y Londres condenan los ataques iraníes en Ormuz
Alemania, Francia y el Reino Unido, países que componen el grupo internacional E3, condenaron este lunes "los ataques sin escrúpulos" de Irán contra barcos mercantes en el estrecho de Ormuz y contra otros países en Oriente Medio, y apelaron al respeto de los principios del derecho internacional. "Condenamos los ataques sin escrúpulos de Irán contra la navegación mercante en el estrecho de Ormuz y contra países de la región, entre ellos Catar, Kuwait, Omán y Jordania", señalaron los responsables de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido en un comunicado conjunto divulgado este lunes por el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores.
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