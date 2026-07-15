Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania

Estados Unidos vuelve a atacar objetivos militares iraníes

Estados Unidos vuelve a atacar objetivos militares iraníes

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents