En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán afirma haber atacado de nuevo objetivos de EE.UU. en Jordania, Kuwait y Baréin
Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.
La Guardia Revolucionaria aseguró en un comunicado que sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania, según informó la agencia Tasnim.
Estados Unidos ataca un aeropuerto de Irán sin causar víctimas mortales
Las autoridades de Irán informaron este jueves del impacto de proyectiles contra un aeropuerto en la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos sobre el país, sin que se hayan producido víctimas mortales hasta ahora.
La agencia oficial iraní IRNA confirmó, citando a un funcionario de Semnan, que el aeropuerto fue atacado en la madrugada del jueves y aseguró que esta operación "no ha causado ni víctimas mortales ni heridos".
EEUU anuncia una "segunda oleada" de bombardeos contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha llevado a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, la segunda ola de bombardeos de la jornada, con vistas a mermar la capacidad militar con la que Teherán "amenaza" la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado en redes sociales de que sus fuerzas han lanzado hoy, a las 15.00 (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), "una segunda oleada de ataques contra Irán".
Al igual que los ataques previos, estos tienen "como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".
Guterres alerta del "coste intolerable" para los civiles de la escalada entre Irán y EEUU
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha vuelto a advertir este miércoles del "coste intolerable" para la población civil y efectos "catastróficos" para la seguridad mundial si continúa la escalada militar en Oriente Próximo, tras un nuevo cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en la zona durante la pasada madrugada.
"Un retorno a las hostilidades a gran escala tendría un coste intolerable para la población civil y consecuencias catastróficas para la paz y la seguridad internacionales, así como para la economía mundial", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.
El diplomático portugués, que está "profundamente preocupado" por la continua escalada bélica en la región, ha reclamado a "todas las partes" involucradas en el conflicto que actúen "de inmediato" para reducir las tensiones y retomar "la vía del diálogo y la diplomacia", después de que Washington y Teherán se hayan acusado mutuamente de violar el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado.
EEUU sanciona a tres empresas y cuatro personas por suministrar armas a la Guardia Revolucionaria iraní
El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra tres empresas y cuatro personas de distinta nacionalidad por supuestamente formar parte de una red de adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria de Irán.
La Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro ha tomado esta medida contra un hombre de nacionalidad iraní identificado como Behruz Namazi y a la empresa que dirige, Nika Jet Company, con sede en Teherán, "que presta servicios para la producción, distribución y mantenimiento de piezas de aeronaves y drones".
"Namazi ha intentado conseguir armas para la Guardia Revolucionaria Islámica", asegura en un comunicado el Tesoro, que apunta a que lo habría hecho a través de la compañía Vanguard Tactical Supply Limited, con sede en Nigeria, y también incluida en este paquete de sanciones.
La oferta de petróleo tardará hasta tres meses en normalizarse tras la reapertura de Ormuz
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el flujo de petróleo mundial podría tardar entre dos y tres meses en volver a una relativa normalidad, una vez el estrecho de Ormuz quede abierto a la navegación de buques, y ha mostrado su preocupación por pérdidas permanentes en la oferta de crudo.
"Las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho. Una preocupación a más largo plazo es que las interrupciones prolongadas de la producción podrían provocar pérdidas permanentes de producción, sobre todo en aquellos casos donde escasea la financiación necesaria para reactivar los pozos", ha advertido el organismo internacional en la última entrada de su blog.
De esta manera, el FMI ha sostenido que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán hizo caer en gran medida los precios del petróleo debido a las grandes cantidades de crudo cargadas en buques que esperaban en la zona, aunque la reciente escalada de tensiones vuelve a presionar la oferta de petróleo.
EEUU ataca objetivos militares iraníes para debilitar su amenaza en el estrecho de Ormuz
El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en X que la operación comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 GMT), y se prolongó durante 90 minutos.
Irán reivindica nuevos ataques en Baréin, Kuwait y Jordania tras bloqueo naval de EE.UU.
Irán reivindicó este miércoles nuevos ataques sobre Baréin, Kuwait y Jordania -aliados de Washington en Oriente Medio-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada bélica con Teherán.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) anunció -en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar- que ha quemado y destruido "el principal centro estadounidense de preparación y apoyo militar en Asia Occidental", situado en Mina Abdullah, en la costa sur de Kuwait.
Israel mata a 3 miembros de una familia, incluida una niña de 6 años, en el centro de Gaza
El Ejército israelí mató en la madrugada de este miércoles a tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el apartamento donde residían, ubicado en Deir Al Balah (centro de la Franja de Gaza), informaron el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y la Defensa Civil gazatí.
Fuentes de la Defensa Civil indicaron que el misil impactó contra la residencia de la familia Abu Qassem, cerca de la rotonda de Al Baraka, a las 2:30 de la madrugada (hora local).
Irán dice que Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de EE. UU.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.
El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, "permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos", señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.
- El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
- Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
- Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
- Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: 'Estuvo a unos 300 metros de las casas
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
- De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
- Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros de Narón a los 1.352 de Sanxenxo
- Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago