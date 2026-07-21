Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de ProtonterapiaCottolengoCelebración EspañaPregón ApóstolBorja IglesiasCarreira Pedestre
instagram

Grecia

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

El supuesto atacante, que podría sufrir algún trastorno mental, fue detenido por la Policía

La Acrópolis de Atenas.

La Acrópolis de Atenas. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Viena

Un hombre atacó e hirió este martes a dos turistas estadounidenses con un cuchillo cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas, informó la Policía griega.

Las víctimas, un hombre y una mujer, sufrieron heridas durante la agresión que sucedió en torno a las 08:00 hora local (07:00 en horario peninsular español), señaló la emisora pública ERT. La mujer, de 48 años, sufrió heridas leves en un brazo, mientras que el hombre, de 53 años, fue herido de gravedad en una de sus piernas.

El supuesto atacante fue detenido por la Policía, mientras que las víctimas -una pareja estadounidense de origen griego- fueron trasladados por ambulancia a una clínica. Según la prensa local, el supuesto agresor es un hombre griego de unos 60 años de edad que parece sufrir trastornos mentales y que en el pasado ya había sido detenido por agredir a transeúntes. La policía descartó motivos terroristas del incidente.

Noticias relacionadas

La Acrópolis, la principal atracción turística de Atenas, es una antigua ciudadela, de unos 2.500 años de antigüedad, situada en una colina rocosa que domina la capital griega. Varios millones de turistas de todo el mundo visitan este lugar cada año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
  2. Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
  3. Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
  4. Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
  5. El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España: 'Una nueva forma de entender los espacios funerarios
  6. Excarcelan a un hombre tras chocar su coche contra un camión aparcado en Santiago
  7. Santiago celebra en la Plaza Roxa el Mundial de España
  8. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago, en directo: Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero

Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago, en directo: Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Las temperaturas se disparan otra vez en Galicia: activan la alerta amarilla por calor en varios puntos del interior

Las temperaturas se disparan otra vez en Galicia: activan la alerta amarilla por calor en varios puntos del interior

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Ghaleb Jaber Ibrahim dará el pregón del Apóstol 2026: «Soy un santiagués más»

Noelia Hernández, educadora felina: “Incluso un fin de semana, los gatos deben estar supervisados”

Noelia Hernández, educadora felina: “Incluso un fin de semana, los gatos deben estar supervisados”
Tracking Pixel Contents