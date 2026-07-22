Flávio Bolsonaro refuerza su equipo de seguridad ante "crecientes amenazas de muerte"

El senador brasileño y candidato de la ultraderecha para las elecciones presidenciales de octubre, Flávio Bolsonaro, decidió reforzar el dispositivo de seguridad que lo acompaña debido a las "crecientes amenazas de muerte" en su contra. A partir de ahora, el hijo de Jair Bolsonaro usará de manera "permanente" chaleco antibalas y contará con "el triple de policías" a su servicio, que además irán "más armados". El anuncio de su equipo de campaña ganó los primeros planos noticiosos a pocas horas de que se conozca la última encuesta de la consultora Datafolha sobre las preferencias de los votantes en la próxima contienda. La medición de junio le daba al presidente Luiz Inacio Lula da Silva un 41 % de las intenciones de voto frente al 31 % de su rival. Lula lo derrotaría en un segundo turnos por cuatro puntos de ventaja.

En este contexto se conoció que Flávio Bolsonaro encarará la campaña de cara a octubre con un "centro de comando" que funcionará "las 24 horas del día" para monitorear, seguir y dar apoyo logístico en directo al aspirante del Partido Liberal (PL), así como a los agentes que trabajarán sobre el terreno. "El equipo de Flávio afirma que la Policía del Senado ha identificado más de 2.000 casos de amenazas desde junio, sobre todo a través de las redes sociales. Hubo 868 amenazas explícitas, 647 manifestaciones de incitación a la violencia, 640 referencias codificadas y 133 contenidos relacionados con la planificación o la oportunidad de ataques", señaló el diario paulista Folha.

"Quien crea que me va a intimidar está perdiendo el tiempo. No le tengo miedo a las amenazas. Seguiré en las calles, escuchando a los brasileños y luchando por un país más libre, seguro y próspero. Nada me impedirá seguir firme en la misión de rescatar a Brasil", dijo el senador, quien será oficialmente proclamado el próximo sábado como candidato del PL en un acto con la compañía del presidente argentino, Javier Milei.

Por otro lado, su equipo jurídico ha denunciado ante a Lula ante el Tribunal Supremo, "por un delito de incitación a la violencia" por algunas declaraciones del presidente sobre el primogénito del clan Bolsonaro.

Fake news

Algunos analistas políticos consideran que Bolsonaro acaba de cometer un error estratégico al cuestionar, como lo hizo su padre en 2022, el uso de las urnas electrónicas. Bolsonaro reflotó esa crítica en momentos que la formula el mismo Donald Trump respecto a los comicios de medio término que tendrán lugar en Estados Unidos. Como el multimillonario republicano y su progenitor, Bolsonaro recurrió a las fake news.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió difundir el mismo desmentido que hizo público en 2022 para refutar las declaraciones de Flávio Bolsonaro de que las urnas electrónicas brasileñas tienen el mismo origen que las urnas de la empresa venezolana Smartmatic. El aspirante presidencial dijo basarse, como Trump, en un informe de la CIA. La historia se repite. Cuatro años atrás, Jair Bolsonaro había hecho esa afirmación ante embajadores extranjeros sobre la falta de garantías en la contienda que lo enfrentaba con Lula. Un año después, fue condenado por el TSE, que lo inhabilitó por ocho años, hasta 2030, por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. El texto del TSE sostiene que "son falsos los mensajes que circularon en las redes sociales según los cuales la empresa Smartmatic suministra urnas electrónicas o software utilizado en las urnas de Brasil". Todo el proyecto de la urna electrónica brasileña y del sistema electrónico de votación "fue concebido y es administrado íntegramente por la Justicia Electoral del país".

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El intento de moderación de Bolsonaro se dio de bruces frente a la nueva imposición de aranceles a las exportaciones brasileñas dispuesta por EEUU, pocas semanas después de que el candidato del PL visitara al magnate en la Casa Blanca. Según sectores del centro político, la nueva embestida contra las urnas electrónicas ha sido de un tono derrotista que necesitaba de un nuevo golpe deefectoo. Entonces, el candidato del PL aseguró sentirse amenazado de muerte.

Fuente: El Periódico