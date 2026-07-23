Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La ciudad de Quersoneso, en la Crimea ocupada por Rusia, declarada Patrimonio en Peligro

El comité de la Unesco decidió este jueves inscribir en el listado de patrimonio mundial en peligro la antigua ciudad griega del Quersoneso táurico, en la península de Crimea ocupada por Rusia, durante su asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán.

La inclusión del único sitio Patrimonio de la Humanidad en la ocupada península de Crimea por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco "confirma" la "magnitud y la naturaleza sistemática de los cambios que se están produciendo en la propiedad bajo ocupación temporal", afirmó la delegación ucraniana tras la decisión.

El yacimiento arqueológico de Quersoneso fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 2013, un año antes de la anexión de la península por parte del Kremlin, y el informe adoptado ahora por la Unesco destaca la excavación desde entonces de más de 12 millones de objetos arqueológicos y la transferencia a instituciones de Rusia sin autorización de Ucrania.