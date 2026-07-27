La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

La violencia silenciosa que impera en la Cisjordania ocupada se transforma en un incendio que la engulle por completo. El pasado viernes, un enfrentamiento de colonos israelíes con la población local a las afueras de Nablus provocó la muerte de cuatro palestinos y dos soldados israelíes. Desde entonces, las fuerzas israelíes han lanzado una operación a gran escala de redadas y arrestos. El cierre de las fronteras por parte del Ejército israelí en torno a la ciudad de Nablus, en el norte de los territorios palestinos ocupados, ha interrumpido los servicios médicos de emergencia en la zona, obligando a dos mujeres a dar a luz en ambulancias. Otra de seis meses ha perdido el bebé mientras el vehículo se encontraba bloqueado en un puesto de control. En paralelo, los colonos radicales han intensificado sus ataques, prendiendo fuego a aldeas palestinas y allanando hogares familiares.

Al menos 120 personas han sido detenidas en las múltiples redadas militares que han tenido lugar en las ciudades palestinas de Nablus, Ramala, Hebrón y Jerusalén. En la aldea de Tal, las fuerzas israelíes han detenido al padre de dos de los jóvenes muertos, Ibrahim y Jawad Ramadan, este viernes en el enfrentamiento con colonos israelíes. Las otras dos víctimas mortales palestinas son sus primos. El incidente de este viernes es uno de los más graves de los últimos meses por el simple hecho de que hay muertos israelíes, ya que la trágica normalidad es que los asesinatos de palestinos tanto por parte del Ejército como de los colonos queden impunes. La gravedad de los enfrentamientos ha provocado una respuesta brutal.

Respuesta "muy dura"

Todo empezó el pasado viernes cuando una veintena de colonos, algunos armados, se acercaron a una población palestina, como tienen por costumbre hacer, a menudo bajo la protección del Ejército israelí. Esta vez les confrontó un grupo de locales palestinos contra los que se encararon y se enzarzaron en disputas verbales. Después, tal y como muestran los vídeos del incidente, la violencia pasó a las manos y un palestino logró quitarle el rifle a un líder colono cuando éste le atacaba. Se le ve empuñando el arma y, en medio del caos, se oyen los sonidos de varios disparos. Otra de las grabaciones muestra a un israelí disparando con un arma larga a cierta distancia contra palestinos desarmados y en el suelo.

Familiares del soldado israelí Yuval Ezra, de 27 años, muerto durante unos enfrentamientos entre colonos y palestinos en Cisjordania. / ILIA YEFIMOVICH / AFP

Desde entonces, la violencia se ha expandido por todos los territorios palestinos ocupados como parte de la "amplia" operación del Ejército. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, prometió una respuesta "muy dura" y tanto sus soldados como los colonos la están llevando a cabo. Durante el fin de semana, dos mezquitas han sido calcinadas por acción de los colonos radicales y han sido profanadas con varias pintadas en hebreo sobre sus fachadas. En ellas se podía leer frases como "venganza judía" o "la sangre judía no es barata". Varios campos agrícolas y coches han sido incendiados, a la vez que zonas industriales cerca de Nablus, amenazando los recursos económicos de decenas de familias.

"Son tiempos difíciles por todos los bandos", reconoce Imán, una joven palestina madre de familia, desde Nablus. "Hay colonos por todos lados, hay escasez de gas, todas las entradas a la ciudad están bloqueadas", lamenta a EL PERIÓDICO. A diez minutos de su hogar, está la aldea de Tal, donde tiene a amigos y compañeros de trabajo y donde ella misma estuvo hace un mes. "Me cuentan historias muy tristes de lo que ocurre allí, Israel quiere bombardear las casa de los palestinos" que murieron el viernes en los enfrentamientos, denuncia. Como es costumbre entre el pueblo palestino, Imán destaca la belleza de su tierra en medio de la violencia: "Tal es una ciudad muy bonita, famosa por sus higos dulces".

Llamamiento de Abás

Este lunes el Ejército israelí ha llevado a cabo operaciones de demolición en la aldea de Nilin, al oeste de Ramala. También en la zona de Jenin las fuerzas hebreas han derribado una casa de tres plantas con un amplio dispositivo que ha incluido "tres excavadoras militares, apoyadas por un gran número de tropas de infantería y vehículos militares". Según la agencia palestina Wafa, los propietarios de ambos inmuebles habían tomado acciones legales tras recibir las órdenes de demolición. A su vez, las redadas militares con detenciones han tenido lugar en las zonas de Qalqiliya, Nablus y Hebrón, donde han buscado en casas y vehículos y restringido el movimiento con la instalación de nuevos puestos de control militares y el bloqueo de carreteras. Cerca de Belén se han registrado allanamientos de viviendas sin arrestos.

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Por su parte, el presidente palestino, Mahmud Abás, ha pedido a los líderes mundiales que actúen urgentemente para detener los ataques de las fuerzas y los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada, según un comunicada compartido por la presidencia palestina. "La situación ha trascendido incidentes aislados de violencia", ha dicho Abás, señalando que los territorios palestinos ocupados están experimentando una "escalada peligrosa". Según el octogenario presidente, los acontecimientos actuales responden a "una política israelí sistemática destinada a crear nuevas realidades sobre el terreno mediante la expansión de los asentamientos, la escalada de la violencia colonial y el debilitamiento de la Autoridad Nacional Palestina".