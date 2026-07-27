Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocupación ApóstolRural gallegoPedro BlancoDía do Traxe GalegoCarreira Pedestre
instagram

Guerra en Ucrania

Corea del Sur denuncia un posible despliegue de 30.000 militares de Corea del Norte en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advierte de que Pionyang podría transferir lanzamisiles adicionales a Rusia

Kim Jong-un da la bienvenida a soldados norcoreanos, algunos heridos, que han luchado en Ucrania.

Kim Jong-un da la bienvenida a soldados norcoreanos, algunos heridos, que han luchado en Ucrania. / KCNA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha informado este lunes que se encuentra analizando un posible despliegue de unos 30.000 soldados norcoreanos en territorio ruso, en el marco de la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y el avance de la invasión de Ucrania.

"El Gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia", ha declarado en un comunicado en el que no ha abordado cuestiones de Inteligencia al respecto. "Mantenemos la postura de que esta cooperación viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y debe terminar de inmediato", ha sostenido sobre la ayuda militar norcoreana y el futuro despliegue.

Según fuentes gubernamentales, hasta el momento no hay indicios confirmados de un despliegue adicional de tropas norcoreanas, si bien el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que Moscú se estaría preparando para recibir a estos soldados y ha insistido en que estos preparativos llevan en marcha desde el mes de junio.

Asimismo, el presidente ucraniano ha afirmado que Pionyang podría transferir lanzamisiles adicionales a Rusia, pero no ha dado más información al respecto, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Peskov no da detalles

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha descartado dar información sobre el asunto y ha aclarado que "no es necesario comentar" este asunto. "No es Zelenski el que debe hablar de estos planes", ha afirmado, tal y como ha recogido la agencia TASS.

Se estima que Corea del Norte ya ha desplegado unos 20.000 soldados e ingenieros militares para apoyar los esfuerzos bélicos de Rusia, y se estima que unos 14.000 se encuentran actualmente en el frente de guerra en suelo ucraniano.

Noticias relacionadas

La semana pasada, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, visitó Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo que avivó las especulaciones sobre una mayor colaboración militar entre ambos países.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
  2. El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
  3. Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
  6. Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
  7. Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos
  8. De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano

El Compostela cierra su centro del campo con la incorporación de Dani González

El Compostela cierra su centro del campo con la incorporación de Dani González

Arde un coche dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago

Arde un coche dentro de un garaje en la rúa das Santas Mariñas de Santiago

Día de Padrón en Santiago

Evacuado en helicóptero un trabajador tras caer de un tejado en Santa Comba

Evacuado en helicóptero un trabajador tras caer de un tejado en Santa Comba

María Vetican, veterinaria: “Si tu perro come arena de la playa, puede sufrir problemas intestinales graves”

María Vetican, veterinaria: “Si tu perro come arena de la playa, puede sufrir problemas intestinales graves”

Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

A Festa dos Botes de Arzúa homenaxea os mozos que a fixeron renacer tras a censura franquista

A Festa dos Botes de Arzúa homenaxea os mozos que a fixeron renacer tras a censura franquista

Tormenta política en Alemania por el atentado de un presunto islamista en libertad contra el Orgullo en Berlín

Tormenta política en Alemania por el atentado de un presunto islamista en libertad contra el Orgullo en Berlín
Tracking Pixel Contents