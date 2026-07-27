Corea del Sur denuncia un posible despliegue de 30.000 militares de Corea del Norte en Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha informado este lunes que se encuentra analizando un posible despliegue de unos 30.000 soldados norcoreanos en territorio ruso, en el marco de la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y el avance de la invasión de Ucrania.

"El Gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia", ha declarado en un comunicado en el que no ha abordado cuestiones de Inteligencia al respecto. "Mantenemos la postura de que esta cooperación viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y debe terminar de inmediato", ha sostenido sobre la ayuda militar norcoreana y el futuro despliegue.

Según fuentes gubernamentales, hasta el momento no hay indicios confirmados de un despliegue adicional de tropas norcoreanas, si bien el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que Moscú se estaría preparando para recibir a estos soldados y ha insistido en que estos preparativos llevan en marcha desde el mes de junio.

Asimismo, el presidente ucraniano ha afirmado que Pionyang podría transferir lanzamisiles adicionales a Rusia, pero no ha dado más información al respecto, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Peskov no da detalles

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha descartado dar información sobre el asunto y ha aclarado que "no es necesario comentar" este asunto. "No es Zelenski el que debe hablar de estos planes", ha afirmado, tal y como ha recogido la agencia TASS.

Se estima que Corea del Norte ya ha desplegado unos 20.000 soldados e ingenieros militares para apoyar los esfuerzos bélicos de Rusia, y se estima que unos 14.000 se encuentran actualmente en el frente de guerra en suelo ucraniano.

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La semana pasada, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, visitó Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo que avivó las especulaciones sobre una mayor colaboración militar entre ambos países.

Fuente: El Periódico