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Desastre natural

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

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EFE

Tokio

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa.

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó. El tsunami podría alcanzar hasta un metro de altura y llegar hacia las 17H00 (08H00 GMT), añadió la JMA. La cadena de televisión pública NHK indicó que ya se podrían haber registrado olas de este nivel. Un terremoto de magnitud 7,2 golpeó el norte de Japón el 25 de junio, sin causar muertes ni destrozos importantes.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico. El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

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El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

Fuente: El Periódico

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