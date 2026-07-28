Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocupación ApóstolRural gallegoPedro BlancoDía do Traxe GalegoCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski reivindica el apoyo inquebrantable de Reino Unido con el liderazgo de Burnham

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
  2. El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
  3. Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
  6. Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
  7. Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos
  8. De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Santiago de Compostela: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Santiago de Compostela: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio
Tracking Pixel Contents