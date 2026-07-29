Profanación
Un detenido por vandalizar el icónico santuario católico mariano de Medjugorje en Bosnia
El complejo religioso, situado a 140 kilómetros de Sarajevo, es un lugar de peregrinación católica de fama mundial que recibe la visita de más de un millón de personas
Redacción
La policía bosnia ha informado de la detención de una persona sospechosa de haber vandalizado el popular santuario católico mariano de Medjugorje y de haber provocado un incendio en su iglesia, un acto que ha causado consternación.
El incidente ocurrió durante la noche del lunes al martes, pocos días antes de "Mladifest" (del 1 al 6 de agosto), un encuentro internacional de oración que reúne cada año en Medjugorje a más de 50.000 jóvenes de todo el mundo. El santuario de Medjugorje (sur del país), situado a 140 kilómetros de Sarajevo, es un lugar de peregrinación católica de fama mundial. Cada año recibe la visita de más de un millón de personas.
En un primer comunicado, la policía informó de la degradación de la estatua central que representa a la Virgen, situada en la llamada "Colina de las Apariciones", mediante la realización de "mensajes ofensivos", así como de un incendio "provocado intencionadamente" en el altar exterior de la iglesia de Santiago de Medjugorje, en el corazón del santuario. Más tarde, la policía anunció la detención, en las inmediaciones de Medjugorje, de "una persona sospechosa de estar relacionada con los hechos ocurridos" en el santuario.
Según fotografías publicadas por medios locales y otras enviadas a AFP por una fiel presente en el lugar, el rostro y las manos de la Virgen fueron cubiertos con pintura negra. Además, en la base de la estatua apareció escrito en inglés el mensaje: "Devil in a skirt" ("Diablo con falda").
Críticas a los "videntes"
Asimismo, se colgó una pancarta en la valla que rodea la estatua con los nombres de los llamados "videntes", calificados en polaco de "impostores". En 2024, el Vaticano anunció una decisión ("Nihil obstat") del Dicasterio para la Doctrina de la Fe por la que reconocía el santuario de Medjugorje, elogiando "la abundancia de frutos espirituales" de este lugar, aunque sin pronunciarse sobre los "presuntos mensajes" de la Virgen a los fieles, transmitidos regularmente por las seis personas que aseguran haberla visto allí por primera vez en 1981 —conocidas como los "videntes"— y que afirman seguir teniendo "visiones".
Esta decisión dio "luz verde a la devoción y a la experiencia espiritual" de los fieles, un reconocimiento que, no obstante, "no implica un juicio sobre la vida moral de los presuntos videntes". "Con gran tristeza hemos conocido el acto de vandalismo que ha atentado contra los lugares de oración de nuestra parroquia", señaló en un comunicado la oficina parroquial de Medjugorje, invitando a los fieles "a responder a este acontecimientocon oración, ayuno y perdón".
Por su parte, el Consejo Interreligioso de Bosnia, institución que vela por la buena convivencia entre las distintas confesiones religiosas de este país multiétnico, condenó estos "actos de vandalismo", que constituyen un atentado "contra los sentimientos de los fieles católicos, pero también un ataque contra la paz, el respeto mutuo y la dignidad de todos los habitantes" del país, según indica un comunicado.
Fuente: El Periódico
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