Fallecimiento
Encuentran muerto al DJ francés Kavinsky, famoso por el tema 'Nightcall' del filme 'Drive'
Se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular
EFE
El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como 'Nightcall', de la banda sonora de la película 'Drive' (2011), protagonizada por Ryan Gosling, fue hallado muerto en su casa de París, a los 50 años, informó este miércoles el diario 'Le Parisien'.
El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis (a las afueras de París) y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.
Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito 'Nightcall' junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.
El también productor, clave en el desarrollo del género 'synthwave', tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el 'house' francés.
Tras iniciarse en el mundo de la actuación, dio el salto a la música en 2005 influenciado por su amigo el director francés Quentin Dupieux, que le regaló un ordenador que ya no usaba.
Para sus portadas e iconografía, creó el personaje de un zombi de piel azul y ojos rojos llamado Kavinsky que, según su trasfondo de ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras haber estrellado su Ferrari Testarossa en 1986.
Fuente: El Periódico
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