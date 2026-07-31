Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  2. El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
  3. Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
  4. Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
  5. El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
  6. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  7. Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
  8. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada

La estafa que imita la voz de tu familia y preocupa en Galicia: así funciona la clonación con inteligencia artificial para robar dinero

La estafa que imita la voz de tu familia y preocupa en Galicia: así funciona la clonación con inteligencia artificial para robar dinero

Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda

Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Convocadas más de un centenar de plazas de Policía Local en 40 municipios gallegos: estos son los posibles destinos

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

Una persona resulta herida tras volcar con su vehículo en Muxía

Una persona resulta herida tras volcar con su vehículo en Muxía
Tracking Pixel Contents