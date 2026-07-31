Crisis Migratoria
Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones
El mandatario republicano asegura que EEUU vivirá una situación similar si los demócratas vuelven al poder
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de "terrible" la situación en Ceuta y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.
"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.
Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.
Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 34 muertos.
Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que cruzaron la frontera.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España".
La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.
Fuente: El Periódico
- Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
- El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
- Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
- Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
- El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
- Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
- Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
- El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada