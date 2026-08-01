Irán responde a los ataques de EEUU con bombardeos en Kuwait y advierte de una "guerra regional a gran escala"

Oriente Próximo se prepara para una nueva escalada en el conflicto entre Teherán y Washington. La tensión entre Washington y Teherán ha dado un nuevo salto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este viernes que se prepara para atacar a Irán "con mucha fuerza". Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a modo de advertencia, una oleada de drones contra Kuwait, donde Estados Unidos mantiene uno de sus mayores despliegues militares en la región.

Las autoridades kuwaitís han informado a primera hora de este sábado de haber detectado y destruido varios drones en su espacio aéreo, y han asegurado que Irán había atacado infraestructura crítica en el norte del país. A su vez, el Ejército iraní ha confirmado ataques contra instalaciones militares estratégicas estadounidenses en la base aérea Ahmad Al-Jaber de Kuwait y ha descrito la operación como una represalia por los ataques estadounidenses contra la isla de Qeshm el pasado jueves.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, el ejército ha afirmado haber atacado hangares, sistemas de comunicación por satélite y almacenes de equipos utilizando drones. Por el momento, no se han reportado víctimas y el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región, no ha referido a los ataques.

Amenazas de guerra regional

Tras la ofensiva contra Kuwait, el comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, Alí Abdulahi, ha advertido a los países de Oriente Próximo de que si actúan como "escudo" de Estados Unidos en la región "arderán en el fuego de la guerra". "Los países musulmanes deben vigilar con previsión los crímenes de Estados Unidos y reconsiderar su cooperación y alianza con este país; de lo contrario, cualquiera que se erija como escudo defensivo de la criminal y agresora América arderá en el fuego de la guerra", ha avisado Abdulahi, según recoge la agencia IRNA.

El comandante iraní ha asegurado, además, que Estados Unidos ha puesto en marcha una campaña para extender la guerra a todo Oriente Próximo, aprovechándose del capital y los recursos estratégicos de los países de la región para sus propios intereses, que no son otros que "la expansión y la dominación ilegítima en toda la región".

Para enfrentar esta posible campaña de ecalada, las fuerzas armadas iraníes habrían preparado un extenso plan de represalia ante la "posible locura" de Estados Unidos, según una fuente anónima citada por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al régimen iraní.

Trump avisa de nuevos ataques

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento por la falta de acuerdo con Irán y advirtió que en cualquier momento podrían ordenar nuevos ataques. "Les vamos a dar muy fuerte. En algún momento, van a tener que decir, "ya no podemos aguantar más'", dijo el republicano desde Camp David, la residencia presidencial en Maryland,

En las últimas horas, algunos medios estadounidenses, citando fuentes oficiales, han informado de que estos ataques podrían reanudarse este mismo fin de semana. Además, las embajadas estadounidenses en Oriente Próximo han aconsejado a sus ciudadanos, en un comunicado emitido este sábado, que extremen las precauciones y barajen seriamente la posibilidad de abandonar la región ante el aumento de las tensiones con Irán.

Noticias relacionadas

A las intenciones de Trump se suman las que expresó el pasado martes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. "Tenemos muchas ganas de atacar los objetivos energéticos de Irán", aseguró. "Estados Unidos no lo aprueba en este momento, debido a la preocupación de que Irán ataque a los países vecinos y se produzca una crisis petrolera mundial", dijo en una conferencia de seguridad transmitida por el Canal 14, y agregó que Israel estaba listo para "hacer retroceder a Irán 40 años".