En Estados Unidos
Miles de evacuados en el estado de Washington a causa de los incendios
Al menos 600 infraestructuras han quedado destruidas y otras están amenazadas en en condado de Spokane donde los bomberos luchan contra el mayor fuego de los que amenazan la zona
EFE
Miles de familias evacuadas y al menos 600 infraestructuras han quedado destruidas y otras están amenazadas en el estado de Washington a causa de los incendios forestales que arrasan el condado de Spokane y que han obligado a declarar el estado de emergencia este fin de semana. Spokane es la segunda ciudad más grande del estado de Washington y la más antigua del estado.
Aunque se ha hecho pública este domingo la destrucción de infraestructuras, aún no ha trascendido cuáles de ellas son viviendas. Miles de familias han sido evacuadas y los cortes de energía generalizados han dejado otros miles de residentes sin electricidad.
Los bomberos trabajan para controlar los incendios y recibirán refuerzos de equipos de fuera de la zona que se sumarán a las labores de extinción. Aunque las condiciones meteorológicas son mejores este domingo, el peligro de incendios sigue siendo elevado y se espera que empeoren tanto la calidad del aire como la del humo.
El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, ya que se da una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.
Hay varios incendios forestales diferentes en la zona. El mayor de ellos es el de Old Trails que ya ha consumido 3.509 acres (1.420 hectáreas). Su rápida propagación afecta sobre todo al condado de Spokane donde varias comunidades han sido evacuadas a medida que avanzaban las llamas.
Fuente: El Periódico
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