Accidente mortal
Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia
El siniestro se produjo cuando los dos vehículos chocaron frontalmente
EFE
Seis personas han muerto y 30 han resultado heridas este domingo al colisionar un autobús y una autocaravana en una carretera estatal de la provincia de Rieti (región de Lazio, centro de Italia), en un accidente en el que se han visto implicados otros tres vehículos, informan medios locales.
El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente, lo que provocó la implicación de otros vehículos.
En el lugar del accidente, cuyas causas aún se desconocen, se encuentran los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y resto de vehículos.
Tres heridos graves
En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad.
Varias ambulancias aéreas se desplazaron a la zona para trasladar a los heridos más graves a hospitales de Umbría y Lacio, informa el periódico Corriere della Sera.
La carretera ha sido cortada al tráfico para facilitar las operaciones de rescate, lo que ha provocado retenciones en la circulación.
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