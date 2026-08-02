Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Sucesos

Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, en Estados Unidos

De momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque,

Coche de policia estadounidense

Coche de policia estadounidense / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (EE.UU.).

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó este sábado que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".

Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta. "Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios.

Detalles del tiroteo

El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas.

Las autoridades se inclinan por creer que solo había un atacante, pero tratan de averiguar si hubo más personas "que podrían haber estado involucradas", según explicó Josh Palmer, el portavoz de la ciudad, a CNN.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona durante las horas más críticas, en las que intentaban reducir al agresor.

Noticias relacionadas

Tras la preocupación inicial, fueron muchas las muestras de agradecimiento a las autoridades y los servicios médicos por la resolución de la crisis.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”
  4. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
  5. El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades
  6. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  7. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  8. Las Fiestas del Apóstol se despiden con la luz de los fuegos y el ritmo de The Rapants

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

A Silveira de Kiko da Silva, 2 de agosto de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 2 de agosto de 2026

La playa en la que se refugia Maxi Iglesias a una hora de Santiago: 600 metros de arena fina y olas perfectas

La playa en la que se refugia Maxi Iglesias a una hora de Santiago: 600 metros de arena fina y olas perfectas

El tiempo en A Pastoriza: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en A Pastoriza: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Ribeira: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Ribeira: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en A Fonsagrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en A Fonsagrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Monterroso: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Monterroso: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Tracking Pixel Contents