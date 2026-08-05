Los demócratas eligen al progresista El-Sayed como candidato al Senado tras una campaña centrada en reclamar el fin de la ayuda de EEUU a Israel

El apoyo de Estados Unidos a Israel durante la invasión de Gaza se ha convertido esta semana en uno de los ejes de las primarias del Partido Demócrata. Con la vista puesta en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, ambos partidos eligen desde marzo y hasta finales de verano a los candidatos que los representarán. En Míchigan, un estado clave que podría determinar qué partido controla el Senado, los demócratas han elegido a un candidato atípico: Abdul El-Sayed, un progresista y crítico acérrimo de Israel que ha reclamado el fin de la ayuda militar incondicional de EEUU a ese país.

La elección de El-Sayed, que se impuso por un margen muy estrecho a la diputada moderada Haley Stevens, supone una victoria de gran repercusión para una izquierda política en auge. Los dos candidatos demócratas de Míchigan presentaron visiones muy distintas para el estado y para el país. El-Sayed contó con el respaldo de figuras destacadas del ala más progresista del partido, como el senador Bernie Sanders y la diputada neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, y muchos lo compararon con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Haley Stevens, por su parte, se presentó como una candidata centrista capaz de atraer a los votantes indecisos, y tuvo el apoyo de buena parte del aparato del Partido Demócrata, presentada como una candidata de consenso.

Y es que la contienda de Míchigan ilustra no solo el peso que puede adquirir la guerra en Oriente Medio incluso en unas elecciones estatales —y, potencialmente, todavía más a escala nacional en noviembre—, sino también el proceso de redefinición del Partido Demócrata tras su derrota frente a la coalición de Donald Trump hace menos de dos años.

Un candidato atípico

El-Sayed, antiguo funcionario de salud pública y defensor de la sanidad universal, se convertiría en el primer senador musulmán de EEUU, de ganar frente a su rival republicano en noviembre.

Entre las causas progresistas que defendió en campaña, destaca la abolición del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, una de sus propuestas con mayor repercusión mediática. La Administración de Donald Trump ha reforzado este organismo, ha ampliado sus recursos y competencias y lo ha utilizado para intensificar la política migratoria con redadas masivas que han provocado protestas en todo el país.

Limar asperezas

Al defender que EEUU debe poner fin a la ayuda militar a Israel, El-Sayed señaló reiteradamente que su rival, Haley Stevens, había recibido 32 millones de dólares del Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos, un grupo proisraelí de línea dura que impulsó la campaña de la candidata en todo el país.

"Fuera el dinero de la política. Queremos el dinero en vuestros bolsillos. Medicare para todos", escribió El-Sayed en X al anunciar su victoria, repitiendo uno de los lemas habituales de su campaña. Sin embargo, horas antes de conocerse el resultado, quiso transmitir a sus seguidores un mensaje de unidad y recurrió incluso al humor: "Mañana empezaremos a limar asperezas", dijo ante sus votantes.

Stevens admitió la derrota de inmediato. "Quiero felicitar a Abdul El-Sayed por haber ganado la candidatura demócrata al Senado de EEUU", declaró en un comunicado. "Es médico, responsable de salud comunitaria, becario Rhodes y un comprometido ciudadano de Míchigan. Me enorgullece ofrecerle mi apoyo ahora que se enfrentará a Mike Rogers en las elecciones generales".

Un test para Trump

La contienda contra el candidato republicano Mike Rogers, un firme aliado de Trump, se prevé muy ajustada en un estado decisivo que puede determinar el equilibrio de poder en la Administración de EEUU durante los dos últimos años del mandato presidencial.

Trump aprovechó las divisiones internas del Partido Demócrata y calificó la elección de El-Sayed como "una gran noticia para el Partido Republicano", al considerar al candidato un extremista de izquierda. En una publicación en Truth Social, se refirió a los demócratas como "Dumocrats", un juego de palabras entre "dumb" ("tonto") y "demócratas", y afirmó que sus "políticas descabelladas no harán más que empeorar", en alusión a las propuestas progresistas que representa El-Sayed.

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Míchigan, con Detroit como emblema de la industria manufacturera en declive, se ha convertido en un símbolo de la clase trabajadora abandonada. En paralelo, su relevancia electoral también ha aumentado: es uno de los llamados estados bisagra, ya que votó por el demócrata Joe Biden en 2020 y por Donald Trump en 2024.