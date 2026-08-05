La huelga en el aeropuerto de Barcelona-El Prat continúa este 5 de agosto: vuelos afectados y aerolíneas con incidencias

La huelga indefinida del personal de asistencia en tierra (handling) de Groundforce en el aeropuerto de Barcelona-El Prat continúa este miércoles, 5 de agosto de 2026, en plena operación salida de agosto. El paro puede seguir provocando retrasos, incidencias en la gestión del equipaje y cancelaciones puntuales de vuelos, pese a los servicios mínimos establecidos.

Las principales afectadas son las aerolíneas que reciben servicios de Groundforce en el aeropuerto catalán. Entre ellas se encuentran Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines y Etihad Airways, entre otras compañías que operan desde El Prat y cuyos pasajeros podrían verse afectados por el conflicto laboral.

De hecho, el propio Consulado General del Estado de Qatar (ubicado en Barcelona) informó ayer por la noche a los ciudadanos que se encuentren en Barcelona o viajen a través del aeropuerto de El Prat de que las huelgas convocadas por empresas de handling podrían seguir ocasionando retrasos en los vuelos, sobre todo los de su compañía Qatar Airways.

Eurocontrol alerta del riesgo de colapso

Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, alertó esta misma semana de un verano crítico en Barajas, El Prat y Sevilla, con la previsión de adoptar medidas especiales por el aumento de vuelos. La red europea superará habitualmente los 36.000 vuelos diarios, mientras que en las jornadas de mayor demanda se rebasarán los 37.500 movimientos.

16 vuelos cancelados

Según difundió Europa Press, CGT aseguró que hay "buen seguimiento" en la huelga de la plantilla de Groundforce, que da servicio de 'handling' en el Aeropuerto de Barcelona, aunque ayer se cifraron en 16 los vuelos cancelados, además de numerosas colas de pasajeros.

Según el Ministerio de Transportes, entre agosto y septiembre las compañías atendidas por Groundforce tienen programados unos 11.600 vuelos y cerca de 2,4 millones de plazas, por lo que hasta dos millones de pasajeros podrían verse afectados. No obstante, se han fijado servicios mínimos de entre el 35% y el 80%, dependiendo del tipo de ruta, para garantizar parte de la operativa.

Las recomendaciones si se tiene previsto volar desde Barcelona en los próximos días es consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de acudir al aeropuerto, llegar con más antelación de lo habitual y prever posibles demoras en la facturación y en la entrega de equipaje.

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La huelga afectará a un total de 1.179 trabajadores-, ha informado este lunes en un comunicado el sindicato CGT, que cuenta con mayoría en el comité de empresa de la compañía, integrado por 27 delegados. La decisión, según este sindicato, responde a la inacción de la dirección ante el "grave deterioro" de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral en la base.

Fuente: El Periódico