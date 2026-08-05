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Primer viaje a América Latina

El papa León XIV visita Argentina en noviembre como parte de una gira regional que incluye Perú y Uruguay

Milei saludó la confirmación de la visita y dijo que permitirá estrechar los lazos entre el país sudamericano y el Vaticano en medio de las complejas relaciones que tiene con la Iglesia católica

El papa León XIV, en una imagen de archivo

El papa León XIV, en una imagen de archivo / DPA / EUROPA PRESS

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Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

"Un acontecimiento histórico para todos los argentinos". La oficina del presidente Javier Milei saludó la confirmación del viaje del papa León XIV a este país como parte de su primera gira latinoamericana, que también le llevará a Perú y Uruguay. El Pontífice visitará la ciudad de Buenos Aires, la basílica que se encuentra en sus alrededores y la provincia de Córdoba, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según la información oficial proveniente del Vaticano, el Papa "aceptó" la invitación de la Administración de ultraderecha. "El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo". De inmediato, el Gobierno destacó que la presencia de León XIV permitirá "renovar los históricos lazos entre la República Argentina y la Santa Sede". El viaje, añadió la oficina presidencial, representa "un reconocimiento al pueblo argentino". El Papa será recibido "con el honor y la hospitalidad que merece el sucesor de San Pedro".

Milei quiso añadir su estilo comunicacional a la información e introdujo en su cuenta emojis de leones, el animal con el que asegura identificarse.

Los obispos argentinos también emitieron un comunicado. "Invitamos a todas las comunidades, junto con sus pastores, a prepararse desde ahora para que en este encuentro volvamos a descubrir la alegría de caminar juntos, llevando el Evangelio a cada rincón de nuestra tierra".

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no tiene una buena relación con el anarcocapitalista por dos motivos: de un lado es crítica con los efectos en la sociedad de su política económica. Por el otro, las estrechas relaciones que mantiene el Gobierno con las iglesias evangélicas a las que considera aliadas de cara a la reelección de Milei en 2027.

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El papa León cumple no obstante con un anhelo de su predecesor, Francisco, quien nunca llegó a realizar el viaje a su país desde que fue ungido Pontífice en 2013.  El anarcocapitalista no se privó de ser muy crítico de su papado al punto de llamarlo "representante" del "maligno" en la tierra por su prédica a favor de la justicia social. Al llegar a la presidencia, Milei moderó sus invectivas e incluso llegó a visitar a Francisco en el Vaticano en febrero de 2024.

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Fuente: El Periódico

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