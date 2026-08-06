Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Estados Unidos

Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento

El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado "turismo de maternidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de personas nacidas en el país, a pesar de que el Tribunal Supremo tumbó un intento anterior.

El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado "turismo de maternidad", un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que pretendía limitar ese derecho. La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

Las políticas migratorias más restrictivas

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas. La orden, que habría afectado a unos 255.000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que "los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción" y, por tanto, son ciudadanos.

Noticias relacionadas y más

Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
  2. La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
  3. Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
  4. Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
  5. La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
  6. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  7. Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
  8. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest

Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest

A ampliación do ximnasio e o novo aparcadoiro redimensionan o complexo deportivo da Tarela, no Porto do Son

A ampliación do ximnasio e o novo aparcadoiro redimensionan o complexo deportivo da Tarela, no Porto do Son

Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros

La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%

Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%
Tracking Pixel Contents