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SEÍSMOS EN VENEZUELA

Venezuela agradece a España su disposición a acompañar al país en la reconstrucción tras los terremotos

El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con José Manuel Albares, a quien ha trasladado su satisfacción por la voluntad de cooperación

Secuelas del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Secuelas del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela / Europa Press/Contacto/Mario Flores

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EP

MADRID

El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con su homólogo español, José Manuel Albares, a quien ha trasladado su agradecimiento por la voluntad de cooperación de España durante la fase de reconstrucción de los devastadores terremotos del 24 de junio en el norte del país.

Las autoridades venezolanas cifraron a principios de semana en 6.125 los fallecidos por los dos terremotos de magnitud superior 7 en la escala de Richter, que además dejaron 60.992 heridos.

"Venezuela agradece el espíritu de solidaridad y disposición del Gobierno de España para acompañar a nuestro país en esta etapa de reconstrucción tras los terremotos", ha comentado Plasencia en redes sociales tras una llamada en la que ambos diplomáticos han abordado también asuntos bilaterales y oportunidades de cooperación dentro de la relativamente nueva realidad política de Venezuela, gobernada ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que Albares mantuvo el pasado viernes otra llamada con el diplomático venezolano durante su viaje a la investidura del presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, para tratar los preparativos de la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid.

Fuente: El Periódico

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