Italia y Dinamarca rechazan "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriación

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha ratificado su pleno apoyo a la línea de su homóloga italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, en lo que se refiere política migratoria y ha añadido un nuevo elemento a ese eje políticamente atípico: la defensa de los valores cristianos. En un comunicado, que sigue a las reacciones compartidas por Roma y Copenhague en relación a la crisis de Ceuta, ambas líderes expresan su rechazo "a la inmigración descontrolada", piden centros de repatriación en terceros países y ponen el acento en la necesidad de proteger "la cultura cristiana Europea" frente a las "consecuencias negativas de la inmigración irregular" sobre sus sociedades.

"Comprendemos que algunos puedan cuestionar nuestra cooperación. Procedemos de familias políticas diferentes y por tanto no coincidimos en todo. Somos las únicas mujeres al frente de gobiernos de la Unión Europea. Una, en un gran país del sur; la otra, en un pequeño país del norte", afirman en el comunicado, difundido en las redes sociales de Meloni y reproducido luego por medios daneses. Ambas líderes ratifican su defensa de una "política migratoria rigurosa, tanto a escala de nuestros países como en el conjunto de Europa".

Dinamarca, como Finlandia, estuvieron entre los países que expresaron ya en su momento su respaldo a la propuesta de Meloni de excluir a España del espacio Schengen a raíz de lo ocurrido en Ceuta. Junto con una veintena de países, apremiaron además al Gobierno de Pedro Sánchez a recuperar el control sobre sus fronteras.

Controles en aeropuertos y puertos

Italia es el único socio de la UE que ha llevado estos apremios a sus últimas consecuencias. Introdujo controles en aeropuertos y puertos para los viajeros procedentes de España. Posteriormente el Gobierno español, ante la negativa italiana de levantarlos, impuso la misma medida para los que lleguen de Italia.

En su nuevo comunicado conjunto, Frederiksen y Meloni hacen hincapié en las "consecuencias negativas" de la inmigración irregular. La vinculan con un aumento de los índices de la delincuencia común y de la criminalidad organizada, la presión sobre los sistemas sociales públicos de sus países y la "erosión de la confianza de los ciudadanos" en la política. Abonan la necesidad de acelerar la deportación de solicitantes de asilo o inmigrantes irregulares sin derecho de residencia, ya que, afirman, "cometen delitos, trafican con droga o incurren en violencia sexual".

La respuesta de "gobiernos responsables", como los suyos, debe ser "la protección de sus ciudadanos". Insisten así en la necesidad de crear "centros de repatriación en terceros países", de acuerdo al modelo creado por Italia en Albania.

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"Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", señalan. Para ambas mandatarias "esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes".