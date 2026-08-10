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El reto de la inmigración

Una patera con 230 personas cruza el canal de la Mancha, la cifra más alta en un solo viaje

A pesar de la abultada cifra, el acceso a través de esta vía durante el 2025 ha disminuido un 43% con respecto al año anterior

Balsas neumáticas utilizadas por los inmigrantes para llegar al Reino Unido, en el puerto de Dover.

Balsas neumáticas utilizadas por los inmigrantes para llegar al Reino Unido, en el puerto de Dover.

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EFE

Londres

Una pequeña embarcación con 230 personas a bordo llegó este lunes al Reino Unido tras cruzar el canal de la Mancha desde Francia, la cifra más alta jamás registrada en un solo viaje, según informó el Ministerio de Interior. Esta cantidad supera al récord anterior establecido en julio, cuando 165 personas realizaron la travesía en una sola embarcación.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que este caso demuestra las "tácticas temerarias y peligrosas empleadas por bandas criminales, que siguen poniendo vidas en peligro al hacinar a un número cada vez mayor de personas en embarcaciones no aptas para la navegación".

No obstante, el número de llegadas a través de las aguas del Canal en 2026 ha disminuido en comparación con el año anterior, ya que 14.819 personas cruzaron ilegalmente, un 43 % menos que en 2025 y un 16 % más bajo que en 2024.

En respuesta a este último caso, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, escribió en X que se trata de una "cifra récord en una sola embarcación" y que es "una prueba más de que esta invasión ilegal constituye una emergencia de seguridad nacional".

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Farage, cuya formación consiguió importantes avances en los comicios locales y regionales británicos del pasado mayo, centra siempre su discurso en torno a la migración, el tema que está dominando el debate político en el Reino Unido como en el resto de Europa.

Fuente: El Periódico

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