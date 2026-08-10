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América Latina

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Por el momento no se han reportado víctimas ni daños personales

Imagen de archivo de fuerzas de seguridad colombianas.

Imagen de archivo de fuerzas de seguridad colombianas. / EP

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EFE

Bogotá

Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (14:34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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