Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Dos heridos en dos ataques israelíes en el sur del Líbano Al menos dos personas resultaron heridas este martes en dos ataques lanzados por Israel contra la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, incluido contra una ambulancia que había llegado para socorrer a los heridos, informaron fuentes oficiales. "Un ataque aéreo israelí con un dron en la ciudad de Nabatieh dejó dos civiles heridos", afirmó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.

Un limbo de "ni guerra ni paz" El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este martes que la región de Oriente Medio no puede seguir para siempre en un estado de "ni guerra ni paz", ante el estancamiento de las negociaciones para el estrecho de Ormuz tras la ruptura de la tregua entre Washington y Teherán. "La región no puede continuar indefinidamente en un estado de ni guerra ni paz. Su estabilidad y el futuro de sus pueblos requieren claridad en cuanto a la visión y al rumbo", afirmó en su cuenta oficial de X.

Irán denuncia la "adicción compulsiva" de EEUU a las sanciones Irán acusó este martes a Estados Unidos de haberse vuelto "adicto" a las sanciones y de recurrir a ellas por su incapacidad para avanzar por la vía diplomática, en respuesta a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien aseguró que Washington está "asfixiando" a Irán mediante su presión económica. "Más allá de su evidente patetismo, esta afirmación es una clara muestra de la adicción compulsiva de Estados Unidos a las sanciones", afirmó el lunes por la noche en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Irán denuncia el "hábito" y la "adicción" de EEUU a imponer sanciones El Ministerio de Exteriores iraní ha denunciado la política de sanciones de Estados Unidos como un "hábito" y una "adicción" que sus autoridades emplean para no hacer uso de la diplomacia y ha advertido de que Washington acabe con "sus últimas posiblidades de salir de forma menos humillante de una crisis que ellos mismos han provocado". "Cada vez que Washington se muestra incapaz de recurrir a la diplomacia, se refugia en las sanciones; y cada vez que esas sanciones no dan resultado, simplemente aumenta la dosis. Esto ya no es una 'política', es un 'hábito'; y lo que es aún más peligroso, es una adicción que ha desplazado al propio pensamiento", ha advertido en redes sociales su portavoz, Esmaeil Baqaei.

Trump asegura que EEUU controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán tiene la vía marítima bloqueada en represalia por la guerra. "Ya está abierto. Miren, el único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos", afirmó el mandatario estadounidense durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump dijo que "en ocasiones" la república islámica coloca alguna mina marina en el estrecho, pero afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desminado el paso por completo.

Trump responde a Irán que Estados Unidos también exige una indemnización por daños El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a Irán que su país también exige una indemnización por los daños causados por la República Islámica, después de que Teherán pidiera a Washington ser compensado por las consecuencias de la guerra. "Es una idea interesante porque ahora también exijo compensación a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos", escribió en su red Truth Social.

El líder supremo de Irán renueva a la cúpula militar de la República Islámica El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, renovó este lunes a la cúpula militar de la República Islámica con el nombramiento de seis altos cargos, un día después de nombrar a un nuevo jefe de seguridad nacional. Jameneí, quien fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras el asesinato de su padre y a quien no se ha visto en público desde entonces, anunció en sus redes sociales el nombramiento de Ali Abdolahi como nuevo jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas y a Ahmad Vahidi como comandante en jefe de la poderosa Guardia Revolucionaria.

Irak considerará como "acto terrorista" los lanzamientos de drones no autorizados El Gobierno de Irak anunció este lunes que considerará como "acto terrorista" los lanzamientos de drones no autorizados, en medio de una creciente tensión con las milicias proiraníes del país, que han atacado el golfo Pérsico durante la guerra en Oriente Medio y se enfrentan a un proceso de desarme. "Cualquier dron lanzado sin obtener los permisos oficiales será considerado un acto terrorista según lo estipulado en la ley", dijo en rueda de prensa el jefe del departamento de Relaciones y Medios de Comunicación del Ministerio de Interior iraquí, general de división Miqdad Miri.

Expertos de la ONU señalan que "el genocidio continúa sin tregua" en Gaza, con 1.200 muertos en 10 meses Más de 1.200 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025 en Gaza, donde "el genocidio continúa sin tregua", denunciaron este lunes expertos en derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto. Sólo en julio las fuerzas israelíes mataron a unos 160 palestinos en la Franja, recordaron los expertos, quienes señalaron que la mayoría de las muertes en los últimos 10 meses se produjeron en zonas densamente pobladas por desplazados, lejos de la llamada "línea amarilla" tras la cual se retiró supuestamente el ejército de Israel. En el comunicado subrayaron que bloques residenciales al completo reciben órdenes de evacuación poco antes de ser destruidos por aviones de combate.