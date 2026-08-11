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Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano declara el "desastre nacional" por el seísmo que deja más de 132 muertos

El consulado de España en Bogotá, pendiente del terremoto y de los españoles que puedan ser afectados

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

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Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto en Colombia. / Jean Arriaga / EFE

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Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 132 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

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