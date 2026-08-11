Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano declara el "desastre nacional" por el seísmo que deja más de 132 muertos

El número de muertos sube a al menos 132

Lo vimos hace más de un mes en La Guaira, Venezuela, ahora nos toca a nostros". El comentario de El Tiempo resumió la angustia de los colombianos. Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte del país. Fueron 96 segundos cargados de fatalidad. Luego llegaron 26 réplicas y la zozobra. El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la muerte de al menos 132 personas. Los heridos, según la cifra provisional, llegaban a 530 y se daba por hecho de que ambos números podían incrementarse. Han quedado destruidas 1575 viviendas, 65 edificios colapsados y seis aeropuertos con daños en el norte del departamento del Chocó, el Valle del Cauca, MedellínQuibdóManizales y, especialmente, Pereira, declarada zona de calamidad. Varias carreteras exhibían las cicatrices de la tierra. De la Espriella decretó el estado de "desastre nacional". La situación, añadió, es de "emergencia" y obliga a concentrar esfuerzos. "Eso incluye a la Fuerza Pública. Estaré al frente de la respuesta del Gobierno. Todos deben reportarme a mí".

La prioridad es rescatar a las personas que todavía están debajo de los escombros. Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), dijo que nueve departamentos han sentido el seísmo con distinta intensidad. "Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales más afectadas", informó el ministro del Interior, Rodrigo Lara. "Es lo más fuerte que se ha sentido en la última década y para esa zona hay antecedentes, particularmente el del 23 de noviembre de 1979, que fue de magnitud 7,2", señaló Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano.

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