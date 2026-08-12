De la Espriella autoriza a EEUU a realizar operaciones militares en Colombia

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumó a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.