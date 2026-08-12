Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski prevé una nueva movilización militar en Rusia tras las elecciones parlamentarias de septiembre

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Rusia planea una nueva movilización militar de "varios cientos de miles" de personas tras las parlamentarias del 20 de septiembre, las cuales ha calificado de "simuladas", más después de la inhabilitación del único partido que se oponía a la guerra.

Zelenski ha explicado en base a informes de Inteligencia que el plan de su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no es particularmente complicado" y que tan solo "quiere hacer creer" que la población está a favor de la guerra, "cuando en realidad todos los partidos que aún están permitidos se oponen a la paz".

"Después de estas supuestas elecciones, planea una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año, más la misma cantidad para el año siguiente. Esto se suma al reclutamiento que están intentando llevar a cabo mediante contratos", ha advertido el presidente ucraniano en rede sociales.