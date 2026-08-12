Un juez prohíbe rodear con cocodrilos una prisión de palestinos en Israel en aras del bienestar animal pero no de los derechos humanos

Israel está excavando un foso alrededor de la prisión de Ketziot, en el sur del país y con miles de palestinos detenidos, para llenarlo de cocodrilos del Nilo. En los últimos días, un tribunal ha paralizado el plan: no por atentar contra los derechos humanos, sino por vulnerar el bienestar animal.

La idea de este foso -con un presupuesto de siete millones de dólares y del que se han construido decenas de metros- parte del ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, que dice emular el modelo 'Alligator Alcatraz', el centro de detención migratoria del sur de Florida, pero para apresar a "terroristas de Hamás".

"El proyecto refleja perfectamente la deshumanización de los presos palestinos que Ben Gvir ha promovido desde octubre de 2023 y su sed de venganza", afirma a EFE una fuente de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos de la Autoridad Palestina, entidad que ha documentado la muerte de 91 palestinos en cárceles israelíes solo desde 2023.

El Tribunal de Distrito de Jerusalén suspendió temporalmente la apuesta de Ben Gvir tras una petición de urgencia presentada por la organización israelí Let the Animals Live ('Dejad a los Animales Vivir'). Ahora, el Gobierno de Israel tiene hasta el 16 de agosto para responder.

Cocodrilos del Nilo y horizonte electoral

A falta de un plan desglosado que detalle el número de cocodrilos, las condiciones, la profundidad del foso o cómo se entrenaría a los guardias, desde el sector animalista asumen que, de acometerse, los reptiles procederían de Hamat Gader, la principal reserva de cocodrilos en cautividad, localizada en los Altos del Golán ocupados.

Un complejo privado inaugurado en 1977, donde EFE constató que sus cuarenta reptiles -principalmente cocodrilos del Nilo, pero también caimanes y cocodrilos del Ganges- siguen siendo objeto de atracción turística.

"Que todos los terroristas sepan que quien aterrorice a nuestra gente acabará durmiendo entre cocodrilos", dijo la semana pasada la ministra de Protección del Medio Ambiente, Idit Silman, del Likud (partido liderado por Benjamín Netanyahu), apostada sobre una tablilla conectando el foso. A su lado, Ben Gvir exclamó: "En Oriente Medio, los que mandan tienen que ser estrictos, así funcionan las cosas".

Fines electorales

La abogada Hagit Gluska, del departamento legal de Let the Animals Live, aseguró a EFE que "este espectáculo responde a fines electorales", dos meses y medio antes de los comicios generales del 27 de octubre. La apelación que ha paralizado el proyecto señalaba, entre otros puntos, que ejecutarlo supondría "riesgo para los animales, la seguridad pública y el medio ambiente".

En su fallo, el juez Avraham Rubin, del Tribunal de Distrito de Jerusalén, argumentó que la suspensión temporal estaba justificada porque "las alegaciones sobre el daño que se preveía para los cocodrilos merecen una investigación".

"Nuestro análisis no identificó ningún modelo profesional a nivel mundial que hiciera uso de cocodrilos como parte de un sistema de seguridad en centros penitenciarios", detalla a EFE en un comunicado la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, organismo público en coordinación con el ministerio de Protección del Medio Ambiente. Pese a ello, la ministra Silman reclasificó al cocodrilo del Nilo de especie protegida a animal salvaje en cautividad, lo que allanó el camino para introducirlo en el sistema de fosos.

"Han construido canales muy estrechos y pequeños, pero estos cocodrilos crecen durante toda su vida. Pueden llegar a los 5 metros y a los 300 o 400 kilos de peso. Son muy agresivos, no solo con los humanos, sino con cualquier animal e incluso entre ellos", añade Gluska.

"Solo busca provocar daño"

Preguntados por la deshumanización que este proyecto acomete contra los palestinos detenidos, desde Let the Animals Live insistieron en que su cometido es únicamente velar por los derechos animales. Sin embargo, el abogado Amnon Keren, de la Clínica para la Justicia Ambiental y la Protección de los Derechos de los Animales (Universidad de Tel Aviv), cree que "se trata de una mala decisión para todos los implicados".

"Escuchando lo que dicen estos ministros, no hay nada que pueda apoyar. Solo busca provocar daño", dice Keren, que colabora con los animalistas para este caso. Los casos de fugas exitosas de detenidos palestinos son casi inexistentes, con apenas un episodio en el que participaron dos reos en 1996 y otro con seis -posteriormente recapturados- en 2021.

Asimismo, el proyecto llega en un momento en que las denuncias por presuntos casos de tortura, abuso sexual, inanición o hacinamiento extremo de presos palestinos dentro del sistema penitenciario israelí han aumentado desde octubre de 2023, según han documentado diversas oenegés y los testimonios de detenidos liberados.

Solo las cárceles israelíes tienen ahora unos 10.000 detenidos palestinos, 3.500 de ellos bajo detención administrativa, es decir, encarcelados sin cargos formales ni una fecha de juicio, según datos de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos de la ANP.

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"No se trata de una simple maniobra publicitaria, sino que se produce en un contexto de tortura sistemática y deliberada, y malos tratos graves que han convertido la detención israelí de palestinos en una política 'de facto' con carácter potencialmente letal", dice a EFE la oenegé palestina Adalah, que defiende legalmente los derechos de la minoría palestina en Israel.

Fuente: El Periódico