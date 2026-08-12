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Violencia policial

Un policía de Arkansas da un puñetazo en la cara y tira al suelo a una joven negra de 18 años en un control de velocidad

"¿Quién dice que no puedo golpearte en la cara? Si te resistes puedo darte un puñetazo, puedo leerte el reglamento", le dijo el agente a la chica durante la detención

Imagen del momento de la detención de la joven de 18 años por un agente de la Policía de Arkansas.

Imagen del momento de la detención de la joven de 18 años por un agente de la Policía de Arkansas. / CAPTURA DE VÍDEO

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Redacción

Barcelona

Un nuevo episodio de violencia policial contra una persona negra ha desatado la indignación en Estados Unidos. En este caso, la víctima ha sido Alisa Hackett, una joven de 18 años de Osceola, Arkansas, quien el pasado 1 de agosto sufrió un placaje y recibió un puñetazo en el rostro de un policía durante un control por exceso de velocidad.

Aquel día, Hackett circulaba a 71 millas por hora (unos 114 kilómetros por hora) por un tramo con la velocidad limitada a 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) y con las luces de emergencia de su coche encendidas, según consta en el informe de la Policía de Arkansas divulgado por CBS News. Según la joven, iba más rápido de lo que debía porque se le había roto la ventanilla del coche y quería llegar a casa pronto. El atestado también señala que Hackett conducía sin cinturón de seguridad, con la matrícula tapada y había una botella de una bebida alcohólica en el asiento delantero. En EEUU la edad legal para beber alcohol son los 21 años.

Tras detectar la infracción de velocidad, la policía le dio el alto. Según el agente Moises Arellano, la joven había sido detenida días antes también por exceder el límite de velocidad y fue pillada con una botella de alcohol abierta en su vehículo, pero la dejaron irse con una advertencia. Tras descubrir esta infracción anterior, el compañero de Arellano le insta a "llevarla a la cárcel" por su "mala actitud".

"Para que obedeciera"

En las imágenes del vídeo de la detención, puede verse cómo Hackett, de 1,55 metros y 53 kilos, baja del vehículo e inicia una conversación con el agente, a quien le pregunta "repetidamente" qué ha hecho, según consta en el informe. En ese momento, y tras un forcejeo, Arellano la tira al suelo de forma violenta y le propinó "un golpe con el puño cerrado en el lado izquierdo de la cara" para, según el testimonio del agente, que "obedeciera".

"No puedes golpearme en la cara", se puede escuchar cómo le dice la joven al policía, quien le responde: "¿Quién lo dice? ¿Quién dice que no puedo golpearte en la cara?". "Si te resistes puedo darte un puñetazo, puedo leerte el reglamento", insiste Arellano posteriormente ya en el coche patrulla.

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Este nuevo episodio de violencia policial ha provocado la indignación de organizaciones de derechos civiles, que reclaman la apertura de una investigación contra los agentes.

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