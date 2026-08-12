Trump dice que cambió de avión en Turquía por indicación del servicio secreto ante la amenaza de un ataque de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que decidió cambiar de avión de manera encubierta el pasado julio en Turquía porque se limitó a acatar la recomendación del Servicio Secreto ante la amenaza de un ataque contra la aeronave, un episodio revelado por los dos principales diarios estadounidenses. "Depende del servicio secreto. Yo solo sigo sus instrucciones, así que actúo bajo la supervisión del Servicio Secreto y del Ejército. Querían que actuara de otra manera, con otras medidas de seguridad. Querían que lo hiciera, así que tengo que hacerlo. Hago lo que me dicen", afirmó el martes Trump a bordo del Air Force One, el avión presidencial, a cuenta de lo sucedido en Ankara el pasado 8 de julio tras la cumbre de la OTAN.

'The Washington Post' y 'The New York Times' revelaron el lunes que aquel día Trump embarcó primero en el Air Force One y después fue transportado a escondidas por el Servicio Secreto en un camión de catering a otro avión militar que se encontraba en la pista debido a la posibilidad de un ataque por parte de Irán, en guerra con Estados Unidos desde febrero.

Al ser preguntado Trump sobre por qué el Servicio Secreto, la agencia encargada de su seguridad, le pidió que cambiara de avión, el mandatario se limitó a responder: "Recibo muchas amenazas que ustedes desconocen. Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años".

Críticas

La decisión de cambiar en secreto de aeronave ha sido aplaudida por algunos como una medida acertada de precaución, aunque también ha recibido críticas de algunos círculos por haber mantenido en la inopia a los periodistas que viajan con él.

Representantes de los medios subrayaron hoy que se les informó en tiempo real de un operativo similar durante la presidencia de Bill Clinton en los noventa que hasta ahora se había mantenido en secreto para el público.

Algunas voces también han criticado el hecho de que se empleara el Air Force One, que transportó a periodistas y a personal de la Casa Blanca, como señuelo ante la posibilidad de un ataque.

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"El avión en el que volé corría mayor riesgo. Creo que ese sería el avión que probablemente atacarían", explicó Trump hoy a los medios con respecto al uso de un señuelo. El magnate neoyorquino dijo también que no le preocupa la posibilidad de que su aeronave sea atacada con misiles y al ser preguntado sobre si confía en Teherán, con quien Washington sigue negociando un cierre para el conflicto, Trump subrayó que él es "la última persona que confía en Irán".

Fuente: El Periódico