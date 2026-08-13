Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca objetivos en la región de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú

Los drones ucranianos golpearon este jueves objetivos en un centro industrial de la región rusa de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú.

"Los fragmentos de uno de los drones cayó en el polígono industrial de Salavata. Se declaró un incendio", admitió Radi Jabirov, gobernador de Bashkiria, en las redes sociales.

Según los canales de Telegram ucranianos, Supernova y Exilenova, el objetivo del ataque era la refinería local, una de las más grandes de Rusia y que pertenece al gigante Gazprom.